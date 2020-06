Calci e sputi ai poliziotti dopo la lite in centro: la 21enne non potrà tornare a Perugia

Non potrà tornare a Perugia per i prossimi tre anni, la 21enne ternana arrestata la notte di lunedì in centro storico che, dopo un’accesa zuffa con un’altra ragazza, aveva colpito con calci, sputi e pugni gli agenti intervenuti per calmare la situazione. A suo carico il Questore di Perugia, Antonio Sbordone, ha infatti disposto il foglio di via obbligatorio dal Comune con il divieto di rientro per tre anni.

Ieri mattina il giudice del tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto dei poliziotti e accolto la richiesta del legale della 21enne (avvocato Andrea Bellachioma) di poter accedere al rito abbreviato condizionato a perizia per accertare la capacità di intendere di volere. Intanto il giudice ha disposto gli arresti domiciliari a Terni, presso la casa familiare. La madre, preoccupata per non averla vista per venti giorni, si era rivolta anche a “Chi l’ha visto?”, la nota trasmissione che si occupa di persone scomparse, per cercare di rintracciarla. La ragazza era tornata a casa dopo la fuga, salvo allontanarsi di nuovo, fino a lunedì, quando è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Ragazza sparita di casa a Terni e segnalata a 'Chi l'ha visto', arrestata in corso Vannucci

Diversi i precedenti alle spalle nonostante la giovanissima età: resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, ma anche furto e rapina. Lunedì notte, sotto effetto dell’alcol, aveva iniziato un’accesa lite per futili motivi con una ragazza poco più grande sulle scalette del Duomo, tanto da costringere gli agenti ad intervenire per scongiurare conseguenze ben più gravi. Davanti alla possibilità di essere portata in Questura in quanto non voleva farsi identificare, la 21enne ha reagito con violenza, colpendo un poliziotto accanto a lei (che poi è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale) ed aggredendo gli altri agenti intervenuti. Per lei era quindi scattato l’arresto.