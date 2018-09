Caso Sonia Marra, un mistero lungo 12 anni. Ora si ritorna in aula: sarà ribaltato il verdetto?

Si torna in aula per il caso di Sonia Marra, la studentessa pugliese, originaria di Specchia, scomparsa da Perugia ben 12 anni fa. Un mistero lungo oltre un decennio e per il quale la procura aveva chiesto e ottenuto il processo per l'ex guardia forestale, Umberto Bindella, assolto nell'ottobre del 2017 dalla Corte d'Assise di Perugia con formula piena.

Caso Marra: "La scomparsa di Sonia è un buco nero, ma è stata uccisa da qualcuno che conosceva"

Per i giudici della Corte d'Assise, nel motivare la sentenza di assoluzione, la convizione che la giovane studentessa non si sia allontanata volontariamente, ma che sia stata uccisa. Ma per i giudici della Corte d'Assise a porre fine alla vita di Sonia non è stato l'imputato Umberto Bindella, con cui aveva avuto una breve relazione sentimentale.

Il pm Giuseppe Petrazzini, che ha sostenuto l'accusa nel corso del processo di primo grado, ha fatto ricorso in Appello chiedendo che venga riformata la sentenza di assoluzione. Nell'appello avverso alla sentenza di primo grado, il pm tende a sottolineare come la causa che avrebbe spinto all'omicidio della ragazza, debba essere ravvisato all'interno della relazione conflittuale tra Sonia e Umberto Bindella. Da una parte, sostiene l'accusa, Sonia infatuata da Bindella tanto da arrivare a falsificare anche un suo esame alla Scuola di Teologia dove lei faceva la segretaria, dall'altro Umberto, un ragazzo schivo che non avrebbe provato nessun affetto per lei. Una dualità contrastata da gravidanze sospette, test di gravidanza, e dalla reticente negazione dello stesso ad ammettere i rapporti sessuali con la giovane Marra.

Il processo davanti ai giudici della Corte d'Appello d'Assise è stato fissato al prossimo 16 gennaio.