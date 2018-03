Flash - Cadavere trovato in auto a Piscille: l'intervento della Polizia, le cause ancora sconosciute

Dalle prime informazioni acquisite da Perugia Today, grazie alla segnalazione di un lettore, la Polizia ha ritrovato un cadavere all'interno di un'auto nella zona di Piscille. L'uomo era già deceduto quando sono arrivati gli agenti della Volante. L'auto si trova in una piazzola di sosta costeggiante un uliveto a poche decine di metri dallo svincolto per il raccordo Perugia-Bettolle. Non è stata fornita alcuna informazione sull'identità della vittima e i motivi del decesso. Si attende l'arrivo del medico legale e del Pm di turno.

AGGIORNAMENTO - La vittima è un uomo che era alla guida di una Skoda Fabia. Il cadavere è stato tirato fuori dall'auto e si trova ora coperto da un classico telo bianco. Gli agenti della Questura hanno ispezionato il mezzo per acquisire eventuali elementi sulle cause della morte. Il cadavere, secondo alcune indiscrezioni, non avrebbe segni evidenti di violenza. Sul posto è stata formulata, ma in via ufficiosa, l'ipotesi di un malore dopo l'assunzione si stupefacenti. Ma non si esclude nulla anche il semplice malore.

(aggiornamenti nel corso della giornata)