Cedimento muro in viale Indipendenza, al via i lavori: il progetto, i tempi e le nuove 'regole' per il traffico

Partiti i lavori per sistemare il muro di viale Indipendenza. Ieri mattina Umbra Acque ha consegnato i lavori per l’esecuzione del progetto di “Consolidamento e ripristino del muro di viale Indipendenza”, sulla scorta del progetto autorizzato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e dal Comune di Perugia. I lavori, il cui importo complessivo ammonta a circa euro 300.000, sono coperti finanziariamente dalla polizza RCT stipulata da Umbra Acque, mentre la durata complessiva è prevista in 90 giorni (fine lavori entro il 24 giugno 2018).

I lavori consisteranno nel consolidamento del muro attraverso perforazioni per la ricostituzione del piede di appoggio sulle parti oggetto del cedimento, mediante immissione a bassa pressione di apposite malte e nella risistemazione delle porzioni di parapetto e marciapiede interessate dai cedimenti e dalle opere di consolidamento. Verifica della presenza di eventuali ulteriori cavità con perforazioni e videoispezioni della zona indagata e infine la risagomatura e profilatura della sede stradale nella zona del cantiere con relativo ripristino dei binder e tappetino bituminoso d’usura.

Il traffico, come da ordinanza del Comune di Perugia, sarà regolato da semafori con istituzione di un senso unico alternato nella zona interessata dal cantiere che regolerà anche le immissioni del traffico da via del Pozzo su viale Indipendenza. Ai cittadini in transito sarà chiesta un po’ di pazienza nel periodo, ma con la prospettiva di rivedere presto questa decisiva area del centro storico nella sua migliore e completa riqualificazione.