Maltempo in Umbria: strade principali percorribili e scuole riaperte, anche i mezzi pesanti possono tornare a circolare

Dopo la neve e l'ondata di gelo che ha compito l'Umbria e Perugia, la situazione sta tornando alla normalità. Le previsioni meteo prevedono basse temperature ma non precipitazioni a carattere nevoso, "mentre le principali strade della città sono attualmente percorribili senza particolari criticità" - fa sapere una nota della Giunta-

Continua comunque, anche per le prossime ore, l'attività delle squadre, composte da 150 operai, tecnici e amministrativi, a cui si sono aggiunti una decina di volontari del Gruppo Perusia e del Cisom e circa 50 unità del personale di vigilanza della Polizia Municipal, impegnate per limitare i disagi dovuti al ghiaccio. Si continua in ogni caso a raccomandare prudenza e l’utilizzo dei mezzi pubblici in maniera privilegiata rispetto a quello dei mezzi privati.

Scuole riaperte. Non è stata prorogata la chiusura delle scuole e delle università a Perugia che , riapriranno regolamente nella mattina di martedì 27 febbraio. Nessuna chisura anche per Corciano, Assisi, Città di Castello, Trevi. L'ordinanza è stata prorogata solo per i Comuni dell'Appennino, da Gualdo Tadino a Nocera Umbra e Gubbio.

Resta attiva, 24 ore su 24, la struttura comunale di via Romana per l’accoglienza dei soggetti senza fissa dimora, che permarrà aperta fino a cessata emergenza.

Revocata anche l'ordinanza del Prefetto del divieto di circolazione dei mezzi pesanti di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 7,5 tonnellate adottato sabato 24 febbraio per far fronte alle esigenze di maltempo di questi giorni.