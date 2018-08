Tragico schianto a Ponte Rio: Nicola muore a 44 anni, donna in Rianimazione

Una tragedia. Nicola Valeri, perugino di 44 anni, operaio Colussi, è morto nel tragico incidente tra un'auto e un camion lungo la strada che collega Ponte Rio a Ponte Felcino nella mattinata di oggi.

La donna di 37 anni che viaggiava con lui nella Panda vecchio modello, è stata prima trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, poi ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Per lei numeri traumi e fratture. La donna è stata operata d'urgenza alla milza e ricoverata.

Per quanto riguarda la vittima, è stata disposta l'autopsia da parte della Autorità Giudiziaria.

L'impatto con il camion della Gesenu - l'autista è rimasto illeso - è stato tremendo. L'auto si è accartocciata su se stessa. E Nicola ha perso la vita. L'incidente si è verificato poco prima di mezzogiorno. La dinamica della tragedia è al vaglio della polizia municipale. Non è ancora chiaro quale mezzo abbia invaso la corsia opposta.



Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere la donna e il corpo senza vita di Nicola. Una tragedia. L'uomo lascia una figlia piccola.