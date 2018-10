Scontro mortale lungo la Centrale Umbra: identificata la vittima. Il figlio 19enne ricoverato in Rianimazione

Aveva 52 anni l'uomo di origine macedone residente nel perugino, rimasto vittima del terribile incidente avvenuto questa mattina lungo la Centrale Umbra all'altezza di Santa Maria degli Angeli. A rimanere coinvolti nell'impatto, un mezzo pesante e un'Alfa 159 guidata da M.R. (queste le iniziali), ma le cause di quanto accaduto sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Foligno, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco del Distaccamento di Assisi e ai sanitari del 118. Ferito il figlio 19enne che viaggiava sul lato passeggeri. Il giovane è stato trasportato al nosocomio perugino con il codice di massima urgenza e ricoverato nel reparto di Rianimazione.

L'incidente è avvenuto intorno alle sette di questa mattina al km 9 della SS 75 nel comune di Assisi, in un tratto dove la circolazione è regolata a doppio senso di marcia per lavori Anas. L'urto violento tra i due mezzi non ha purtroppo lasciato scampo al conducente dell'Alfa 159, deceduto sul colpo. I veicoli intanto sono stati posti sotto sequestro per permettere tutti gli accertamenti del caso mentre la salma del 52enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il magistrato che ha in carico le indagini è la dottoressa Manuela Comodi della procura di Perugia.