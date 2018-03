Giardini Carducci, la storia di ripete: fontanella ancora distrutta

Giardini Carducci. Fontanella bis. La storia infinita. L’incidente si ripete e comincia a suggerire qualche elemento di riflessione. Non si può accettare l’ennesimo knockout. Perugia Today ne ha parlato più volte. Raccontando, per filo e per segno, col supporto di immagini del restauro, il complesso e costoso lavoro di ripristino, effettuato con pazienza e dedizione dal nostro Andrea Gobbi.Ma non sarà che il movimento di mezzi debba essere definitivamente eliminato dalla zona dei giardini Carducci? Ora non ci resta – ancora una volta – che raccogliere i pezzi. Ma si può andare avanti così?