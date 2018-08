Fontivegge, massacrato a mattonate e bottigliate in mezzo alla strada: arrestati

Un collegamento tutto da chiarire tra la lite fuori dall'Afropub di Fontivegge, ora chiuso per l'ennesima volta dal Questore di Perugia, e la violentissima aggressione per strada di ieri pomeriggio in via Mario Angeloni, con circa dieci cittadini nigeriani che hanno scatenato il putiferio da via XX Settembre fino a piazza del Bacio.

Qui la polizia, allertata dalle chiamate dei cittadini terrorizzati, ha inviduato un 25enne nigeriano inseguito da due aggressori armati di pietre e bottiglie. L'uomo era coperto di sangue. Portato in ospedale, è stato soccorso dai medici: la prognosi per le ferite riportate è di 21 giorni.

I due aggressori - un nigeriano 29 enne e un cittadino del sud-sudan 30 enne, entrambi residenti ad Arezzo, grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni, sono stati arrestati per lesioni personali aggravate e denunciati per il possesso ingiustificati di oggetti atti ad offendere. I due, alla vista dei poliziotti, hanno cercato di disfarsi di un mattone in travertino e di una bottiglia.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia il 25enne ferito era gia’ rimasto coinvolto nella lite violenta consumata la notte tra domenica e lunedi’ all’esterno di un locale etnico di Fontivegge, l'Afropub appena chiuso dal Questore.