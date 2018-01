Due rapine in 24 ore, paura a Perugia e Corciano: banditi assaltano armati tabaccheria

Due rapine in meno di 24 ore tra Perugia e Corciano. La prima, nel pomeriggio, a Ferro di Cavallo. La seconda invece poco dopo le 20 ad orario di chiusura. I banditi - due, armati di pistola e coltello - sono entrati in azione in una tabaccheria di Ellera di Corciano e sono andati diretti alla cassa dove si trovava il titolare. Non solo minacce ma, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato anche colpito per vincere qualsiasi resistenza nel dare l'incasso di giornata: si ipotizza una somma tra i 3-4mila euro. In pochi minuti sono riusciti ad arraffare soldi e tenere sotto tiro l'uomo. Poi la fuga molto probabilmente verso il raccordo Perugia-Bettolle. Sulla rapina stanno indagando i carabinieri.