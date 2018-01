Comune di Perugia, 14 lavoratori "sospesi" dal primo gennaio: "Colpa della giunta Romizi"

Quattordici lavoratori a spasso. "Sospesi" dal lavoro al Comune di Perugia perché manca la gara d'appalto. Così scatta l'ordine del giorno urgente dei consiglieri comunali Mirabassi e Borghesi (Pd) "per richiamare l’attenzione sulla situazione di 14 lavoratori Tempor spa (ex Talea srl) che da moltissimi anni prestano servizio in diversi uffici comunali, sospesi dal servizio dallo scorso 1° gennaio, rallentando l’efficienza e il lavoro di alcuni settori, anche di rilievo, della struttura comunale e determinando gravi disagi ai cittadini che usufruiscono dei servizi dell’Ente".

E ancora: “Ad oggi il silenzio dell’Amministrazione comunale è inquietante ed inspiegabile: nonostante le necessarie risorse economiche siano a disposizione nel bilancio sin da luglio 2017, non si è ancora proceduto alla indizione della gara di appalto per l’affidamento del servizio di somministrazione del lavoro a tempo determinato. Una inerzia che ha comportato la fuoriuscita di questo personale che ricopriva ruoli importanti per la macchina comunale, creando numerosi disservizi. Ci auguriamo che a seguito di questo ordine del giorno l’Amministrazione interrompa il proprio immobilismo e silenzio, dando mandato agli uffici di espletare immediatamente la gara di appalto, al fine di consentire il tempestivo reintegro di questi lavoratori”.