Indagine in corso su una violenza subita da una minore a Perugia. La Giunta: "Siamo vicini alla vittima"

L’Amministrazione comunale ha espresso vicinanza alla minorenne soccorsa in centro storico, vittima di una presunta violenza che sarebbe avvenuta mercoledì sera scorso. Sul fatto stanno indagando le forze dell'ordine. La giovane è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 intorno alle 22 di ieri e trasportata in ospedale, dove le sono state riscontrate lesioni compatibili con la violenza, guaribili in 40 giorni. La ragazza è stata sottoposta anche alle analisi per verificare se il suo aggressore l’abbia fatta ubriacare o drogata “Episodi come questo – ha sottolineato l’assessore alla sicurezza Merli - testimoniano l’urgente bisogno di un sistema di valori condivisi. Seguiremo con attenzione e partecipazione le indagini in corso.”



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.