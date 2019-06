Cadavere a Fontivegge, identificato il corpo ritrovato nella notte

Risulta essere quello di Fabio Speziali il corpo senza vita rinvenuto la scorsa notte, 24 giugno, a Fontivegge, nei pressi della stazione del minimetrò. Il 40enne era scomparso una ventina di giorni fa dopo aver chiamato la sorella per comunicarle l'arrivo imminente ad Assisi in treno. Ma a destinazione l'uomo non è mai arrivato.

Scattato l'allarme, le ricerche si sono rivelate vane fino a ieri sera quando, stando a quanto è stato possibile appurare, una chiamata al 118 prima e alla polizia poi, ha consentito il rinvenimento del corpo senza vita del 40enne, identificato anche grazie ai documenti che aveva con sé.

Accertamenti ancora in corso per identificare le cause del decesso, una morte che, a un primo rilievo non sarebbe violenta.