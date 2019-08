Ospite della Caritas trovato morto, indagini in corso

Un uomo è stato trovato privo di vita, oggi, 8 agosto, nella struttura di accoglienza della Caritas di Santa Maria degli Angeli. Sul posto i carabinieri della compagnia di Assisi e personale del 118, ma i soccorsi sono risultati inutili. L'uomo, 48 anni, era già deceduto, apparentemente per cause naturali.

Gli accertamenti, disposti su indicazione della Procura della Repubblica, non avrebbero fatto emergere elementi che potrebbero far propendere per una morte violenta.

L'accaduto rimane comunque ancora da chiarire, elementi in questo senso potrebbero arrivare dagli accertamenti del medico legale e dall'eventuale autopsia.