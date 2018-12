Assisi, blitz della polizia: stanati quattro parcheggiatori abusivi, uno denunciato

Controlli a tappeto della polizia di Assisi contro i parcheggiatori abusivi. Un 44enne della Nigeria, residente a Foligno, regolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti di polizia, è stato fermato dalla Squadra Volante e dalla Polizia Municipale lungo la via principale che costeggia la Basilica di Santa Maria degli Angeli.

L’uomo si trovava insieme a tre suoi connazionali, già noti alle forze dell'ordine come parcheggiatori abusivi, si è rifiutato di mostrare i documenti agli agenti.

Una volta identificato, è stato denunciato per il reato di rifiuto di fornire le proprie generalità. Nei suoi confronti è stata avviata anche la procedura per l’emissione del Foglio di Via dal Comune di Assisi.