Un altro assalto nella notte, ancora bancomat nel mirino dei malviventi: indaga la polizia

Ladri ancora in azione nella notte. Questa volta, ad essere stato colpito, è lo sportello bancomat della banca Intesa San Paolo a Ponte Pattoli. Con un modus operandi già visto, la banda di malviventi è entrata in azione nel cuore della notte, intorno alle tre. Anche in questa occasione è stato fatto esplodere lo sportello, ma i ladri - da quanto si apprende - non sono riusciti a portare via i soldi. Sul posto sono arrivati gli uomini della Vigilanza, gli agenti delle Volanti e la Scientifica per svolgere tutti i rilievi del caso.

Dall'ultimo assalto ai danni di uno sportello bancomat è passato meno di una settimana. Il 3 maggio è stato presa di mira la Banca Toscana al centro commerciale di Via Settevalli. Dopo l'esplosione con l'acetilene, in quel caso i banditi erano riusciti a scappare con un ingente bottino di oltre 20mila euro. Le indagini sono in corso, verranno vagliate le immagini di videosorveglianza per raccogliere tutti gli elementi utili per incastrare la banda.