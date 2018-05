Aeroporto di Perugia, voli per Bucarest e Barcellona: biglietti in vendita

E' ufficiale. La vendita dei biglietti dei voli Cobrex per Barcellona e Bucarest dall'aeroporto di Perugia è partita. Ancora nulla, invece, per quanto riguarda Cagliari, Trapani e Brindisi.

Il costo delle due nuove tratte è di 130 euro (solo andata) per Bucarest e 155 (sempre solo andata) per Barcellona El Prat.

La prima data utile per il volo per la Spagna è il 22 giugno (venerdì), con partenza alle 18.45 e arrivo alle 20.40. Per Bucarest, invece, partenza il 20 giugno (mercoledì), con il volo fissato alle 19.30 da Perugia e arrivo alle 22.15.

Per quanto riguarda il ritorno, invece, la partenza da Bucarest è fissata per il lunedì alle 19.30 con arrivo a Perugia alle 20.50. Da Barcellona, invece, la partenza è fissata per il sabato alle 17.20 con arrivo a Perugia alle 19.20.

L'annuncio ufficiale della Sase: "Le destinazioni confermate da Cobrex sono Barcellona (aeroporto principale di El Prat) e Bucarest. I voli saranno operati con una frequenza settimanale, con tariffe a partire da 130 euro a tratta per Bucarest, incluse tasse, bagaglio a mano, bagaglio da stiva da 20 kg, pasti a bordo e posto assegnato, e 155 euro a tratta per Barcellona, incluse tasse, bagaglio a mano, bagaglio da stiva da 20 kg, pasti a bordo e posto assegnato. I biglietti sono acquistabili su www.cobrextrans.com, presso la biglietteria dell’aeroporto e presso le migliori agenzie di viaggio".