Pulizie d'autunno: il modo migliore per preparare la casa alla stagione fredda

Può anche non piacere, ma le pulizie di casa sono un’attività a cui bisogna dedicarsi se non quotidianamente, almeno settimanalmente. In questo periodo dell’anno, con il cambio di clima dall’estate verso le temperature più fredde, vanno anche intensificate.

Quindi, oltre alle pulizie di primavera, potremmo dire che esistono le pulizie d’autunno.

Le giornate si fanno più corte e fredde, il tempo che trascorriamo fuori è minore mentre aumentano le ore trascorse in casa. Anche per questo, prima che arrivi il grande freddo, dobbiamo approfittarne per dare una profonda pulita e sistemata alla casa.

Allora non resta altro che stilare un elenco di cosa fare, procurarvi detersivi o prodotti naturali e iniziare pulizie d’autunno, magari coinvolgendo tutta la famiglia.

Stilare una lista

Per ottimizzare tempo ed energie in questo grande impegno, la prima cosa da fare è stilare una lista. Così potrete stabilire le priorità, cosa fare assolutamente e cosa si può rimandare ad un altro momento. Inoltre così facendo, potrete suddividere i compiti tra i vari membri della famiglia in base alle loro abilità.

Cucina

Questa è la stanza in cui si passa la maggior parte del tempo, quindi è quella che si sporca di più e che deve essere pulita a fondo. La prima cosa da fare è dedicarsi ai ripiani, spostando gli elettrodomestici e tutto quello che c’è sopra e alla dispensa. E’ anche un’ottima occasione per controllare tutto il cibo, rimuovere quello aperto da troppo tempo o scaduto e pulire i ripiani con una soluzione di acqua e aceto o acqua e limone. Entrambi i prodotti naturali garantiscono pulizia e igiene, il limone però, lascia un gradevole aroma all’interno della dispensa. Una volta pulito e asciugato con un panno morbido potete riposizionare il cibo sulle mensole.

Proseguite con la pulizia degli elettrodomestici come frigorifero, forno e lavastoviglie. Per avere un risultato impeccabile, potete creare prodotti naturali utilizzando l’aceto e l’acqua, per eliminare i cattivi odori, o una pasta formata da bicarbonato, acqua e qualche goccia di limone, quando lo sporco è particolarmente resistente. Una volta rimossa la soluzione, non dovete dimenticare di asciugare bene i vari componenti per evitare la formazione di muffa.

Stanza da letto

Con la fine del caldo e l’arrivo del freddo arriva il momento di fare il temuto “cambio degli armadi”. Certamente è l’occasione giusta per mettere in ordine ed eliminare i capi che non indossate più. Quelli che invece volete conservare, vanno lavati e poi conservati nelle apposite scatole.

Una volta rimossi tutti i vestiti dagli armadi dovete spolverare l’interno con un panno in microfibra. Potete anche disinfettare i ripiani con qualche goccia di olio di tea tree sul panno e procedere con la pulizia.

Nelle camere più frequentate, come quelle dei bambini, la polvere tende ad accumularsi di più, quindi meglio spostare letti, e scrivanie e usare l’aspirapolvere. Terminata questa fase, non vi resta che utilizzare la lavapavimenti per eliminare ogni residuo di polvere e diffondere un piacevole aroma nella stanza.

Soggiorno

Il soggiorno con la stagione più fredda diventa la stanza in cui è piacevole riunirsi con la famiglia a guardare un film o a leggere un libro, quindi deve essere pulita e in ordine.

Inizialmente procedete alla pulizia del divano, lavando il coprivano, se lo lo utilizzate, o la fodera. Prima di riposizionare la copertura potete usare l’aspirapolvere per rimuovere la polvere anche dagli spazi più difficili da raggiungere.

Anche i tappeti devono essere puliti, quindi come prima cosa eliminate l’eccesso di polvere con un battipanni. Fatto questo potete passare l’aspirapolvere e se ci sono eventuali macchie, potete rimuoverli con un composto di acqua e aceto o bicarbonato.

Se amate i soprammobili, allora è arrivato il momento di spolverarli in maniera accurata con un panno in microfibra, mentre l’interno dei mobili può essere lavato con una miscela di acqua e aceto. Per diffondere un piacevole aroma, quando asciugate le superfici potete mettere sul panno asciutto qualche goccia della vostra essenza preferita.

Le pulizie d’autunno non sono complete se non si puliscono i vetri e le tende. Per quanto riguarda le finestre, mantenerle pulite è fondamentale in un periodo dell’anno in cui la luce è minore e vetri opachi potrebbero scurire ulteriormente l’ambiente.

Per prima cosa rimuovete le zanzariere ed eventuali tende che dovranno essere lavate in lavatrice con il ciclo adatto. In seguito pulite il davanzali e la struttura della finestra con acqua e bicarbonato.

Per quanto riguarda i vetri meglio pulirli con appositi prodotti la mattina presto, cos’ che non si formino antiestetici aloni con il sole forte del giorno.

Se nel soggiorno avete il parquet utilizzate un panno in microfibra e i prodotti adatti al legno per evitare di rovinarlo.

Bagno

E’ la zona della casa in cui l’igiene è fondamentale,; potete approfittare delle pulizie più approfondite per dedicarvi a quelle zone che vengono tralasciate durante la pulizia giornaliera.

Come prima cosa dovete occuparvi della lavatrice. Basta pulire il filtro e il cestello con aceto, fare un lavaggio a vuoto e avrete capi puliti e profumati pronti per essere indossati o conservati.

Successivamente potete procedere alla pulizia delle mattonelle del box doccia e del water. Per rimuovere residui di calcare e le antiestetiche gocce, l’aceto e il bicarbonato diluiti con l’acqua sono i rimedi naturali per eccellenza, che aiutano anche ad igienizzare.

Il bagno è la stanza della casa più umida in cui il rischio muffa e sempre alto. Nel caso della comparsa di macchioline potete spruzzare sulla zona interessata un composto formato da acqua e aceto o limone. Dopo averlo fatto agire per circa mezz’ora risciacquate con l’aiuto di un panno.

