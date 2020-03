Un orto in giardino, ecco come fare per realizzarlo

Se avete la passione per i prodotti agro alimentari a km 0 e avete la fortuna di possedere un giardino, potete valutare di dedicare un angolo del vostro verde ad un piccolo orto che vi permetta di avere prodotti sani e genuini direttamente a casa.

Dedicare un pezzo del giardino alle verdure non è particolarmente difficile, vediamo insieme come pensare e realizzare un orto casalingo.

Dove impiantare l’orto

Prima di allestire il vostro orto nel giardino di casa, dovete valutare le dimensioni dello spazio esterno. Generalmente, se avete uno spazio molto ampio, potete riservare alla coltivazione circa 10 metri quadrati.

Per quanto riguarda la scelta della posizione, dipende in gran parte da ciò che si vuole coltivare, ma in ogni caso è fondamentale avere un terreno pianeggiante, drenato e ricco di sostanze organiche che garantiranno la crescita di ortaggi sani e rigogliosi.

Preferibile è scegliere una zona molto soleggiata perchè la maggior parte delle verdure hanno bisogno di diverse ore di sole diretto.

Struttura e recinzione

Sebbene sia piacevole e desiderabile, costruire un orto è impegnativo: ecco perché proteggerlo è poi fondamentale. Questo deve essere fatto soprattutto se abbiamo in casa animali domestici come cani e gatti che di sicuro non perderanno occasione di esplorarlo.

Per mettere al sicuro le verdure bisogna creare una recinzione con dei paletti di ferro distanziati tra loro a circa un metro e completarli con una rete metallica abbastanza alta, ma con un piccolo varco per il passaggio.

Anche la disposizione delle piante all’interno dell’orto è importante perché queste devono essere collocate in modo ordinato per permettere loro di crescere nel miglior modo possibile.

Le piante vanno disposte in file allineate lasciando un piccolo corridoio in cui poter passare e muoversi liberamente.

Cosa piantare

Gli ortaggi da piantare sono diversi, dipende molto dai gusti, dalle esigenze e dalle caratteristiche del terreno. La cosa importante è che ogni seme venga piantato rispettando la stagionalità.

Preparare il terreno

Prima di procedere con la semina, vanno verificate le caratteristiche del terreno. Tastiamolo e verifichiamo che se non riusciamo a creare una palla con la terra, vuol dire che è ancora sabbioso e quindi bisogna arricchirlo delle sostanza organiche.

Se invece rimane la terra tende a rimanere compatta, è troppo argillosa e quindi le sostanze organiche devono riequilibrare il terreno.

Se infine il terreno si sbriciola, dopo essere stato colpito con forza, allora significa che è pronto per la semina.

A questo punto possiamo procedere con la preparazione dei solchi in cui verranno messi i semi.

Muniti di guanti e badile possiamo smuovere il terreno eliminando pietre e livellandolo dove necessario.

Se il terreno ne ha bisogno, possiamo aggiungere il concime, in ogni caso dobbiamo creare una zona pianeggiante con il rastrello. Fatto questo dobbiamo innaffiare abbondantemente per far entrare l’acqua in profondità e dopo alcuni giorni possiamo procedere alla semina.

L’irrigazione deve essere continuata anche dopo aver piantato gli ortaggi. Attraverso annaffiatoi o un tubo di gomma collegato al rubinetto principale, dobbiamo innaffiare l’orto la mattina presto o nel tardo pomeriggio quando il sole non è alto per non danneggiare le piante.

Dove trovare le sementi per il vostro orto a Perugia:

Società Agricola Garden La Serra

Via Pievaiola, 94, 06128 Perugia PG tel 075 500 2825 web: www.gardenlaserra.com/

Bavicchi Garden Center

Via della Valtiera, 293, 06135 Ponte San Giovanni PG tel 075 394172 web: www.facebook.com/BavicchiGardenCenter

Vivai Massarroni

Via Pieve di Campo, 196, 06135 Perugia PG tel 075 393226 web: www.massarroni.it/

La Rosa del Borghetto - Vivaio

Str. del Borghetto, 10, 06129 Perugia PG tel 347 786 8934 web: www.larosadelborghetto.it/

Vivaio Elaia

Str. Tuderte, 12, 06126 Perugia PG tel 075 35463 web: www.vivaioelaia.it/

Arcaplanet Sas

Via Carucciola, 6, 06134 Perugia PG tel 075 691 9324

Vivai Elisa

Via Pievaiola, Località Capanne, 06132 Perugia PG tel 338 269 1764 web: www.vivaielisa.it/

Clorofilla Srl

Via della Valtiera, 293, 06135 Perugia PG tel 075 396659 web: www.verdeclorofilla.it/

VIP Garden

Str. di Santa Maria Rossa, 1/A, 06132 Perugia PG tel 075 609322 web: www.vipgarden.it/

Sementi Rosi S.R.L.

Via Bella, 06122 Perugia PG tel 075 572 5774web: sementirosi.it/