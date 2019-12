Istruzione, finanziamenti per 34,4 milioni di euro: tutti i progetti che saranno realizzati

Un maxi piano di interventi per 67 istituti scolastici umbri. A questo scopo sono destinati i 34,4 milioni di euro di prestito dell'accordo siglato oggi, martedì 17 dicembre, tra Regione e Cassa depositi e prestiti.

Nello specifico, 350mila euro saranno destinati al Liceo Musicale Italo Calvino di Città della Pieve per il miglioramento dell'edificio soggetto a vincolo; 12807,87 euro per l'Itts Volta di Perugia, 51231,46 andranno all'Itas Giordano Bruno; 76847,19 euro per migliorare l'agibilità del Liceo scientifico Alessi di Perugia e 4 milioni per il nuovo edificio annesso alla scuola; 63179,92 euro per l'Istituto Istruzione Secondaria Campus “Leonardo da Vinci” in via Tusicum, 23 a Umbertide. E ancora: 62704,75 euro per l'ITE Scarpellini Foligno; 7943,4 euro per l'ITT “L. Da Vinci” sede ex Palestra, via Marconi 6 a Foligno e 1525,13 euro per il blocco laboratori; 32699,55 euro per il Liceo Classico “Properzio” via Padre Ludovico da Casoria, 3 di Assisi; 47887,33 euro per il Liceo Classico “A. Mariotti” sede P.zza San Paolo, 3 di Perugia; 60551,37 euro per l'IIS “Orfini” sede Principale via Marconi 12, di Foligno; 38930,18 euro per l'IIS “Italo Calvino” sede Liceo Scientifico viale Marconi, 1 di Città della Pieve; 31179,82 euro per Liceo Artistico “Bernardino di Betto” ampliamento e

27179,82 euro per il blocco laboratori via Canali 27, a Perugia; 51769,44 euro per l'IIS “A. Pieralli” sede Liceo Linguistico via Annibale Vecchi di Elce, Perugia; 32699,55 euro per il Liceo Classico “Frezzi – Beata Angela” sede via Marconi 12, a Foligno; 34741,34 euro per l'ISPS Alberghiero G. De Carolis sede IPAlb, di Spoleto; 51019,29 euro per l'IIS “Ciuffelli – Einaudi” sede ITAS “Ciuffelli” via Montecristo 3, a Todi e 22214,27 euro per la palestra; 49157,87 euro per l'IIS G. Mazzatinti, sede Liceo scientifico ed artistico, a Gubbio. Andranno per l'agibilità del Liceo Classico “A. Mariotti” sede via degli Sciri 2, di Perugia 50291,77 euro; per il Liceo Classico “Jacopone da Todi” sede Largo Martino, 1 di Todi 26335,76 euro; per l'IIS “Sansi – Leonardi – Volta” sede Liceo scientifico “A. Volta” via Visso di Spoleto 41033,08 euro, per il Liceo Scientifico “G. Marconi” sede Principale via Isolabella, - Foligno 16404,25 euro, per l'IIS Cavour- Marconi-Pascal sede IPSIA, Perugia 52860,62 euro, per l'IP Alberghiero Sede via Eremo delle Carceri 18, di Assisi 27592,1 euro; per l'IIS Cassata-Gattapone sede IT Commerciale di Gubbio 52448,21 euro; al Liceo Scientifico “G. Marconi” sede Distaccata via Cairoli, 67 di Foligno 51875,23 euro; al Liceo Classico “Frezzi – Beata Angela” sede Istituto Magistrale “Beata Angela” via Marconi 2, di Foligno 25654,9 euro; all'Istituto Omnicomprensivo “Rosselli – Rasetti” sede ITC “Rosselli” via F.lli Rosselli di Castiglione del Lago 16876,31 euro; all'IIS “Patrizi – Baldelli - Cavallotti” sede IPAA via Diaz 91, di Città di Castello 38906,43 euro; all'IPIA - ITI Santa Maria degli Angeli 39206,16 euro, per l'IIS “Sansi – Volta – Leonardi ” sede Liceo Classico “Pontano Sansi” P.zza Carducci 1, di Spoleto 17221,28 euro; per l'IP Alberghiero Assisi 38423,6 euro; per l'Istituto Omnicomprensivo D. Alighieri di Nocera Umbra 50379,27 euro; per il Liceo Scientifico G. Marconi di Foligno 19211,8 euro; per l'Istituto Omnicomprensivo Beato Fidati sede IPSIA di Cascia 26933,09 euro; per l'IIS Sansi, Liceo Artistico "edificio La Trinità" Piazza XX settembre di Spoleto 14842,8 euro.

La ripartizione prevede inoltre 30521,99 euro per l'Istituto Omnicomprensivo Rossselli-Rasetti sede IPSIA di Castiglione del Lago; 35895,07 euro IIS “Ciuffelli - Einaudi” sede IPSIA via Cesia 2, di Todi; 27554,17 euro per l'IIS “M. Polo – R. Borghi” sede IPSCT via Giontella, a Bastia Umbra; 39746,33 euro all'Istituto Omnicomprensivo G. Mazzini sede ITC, di Magione; 14954,46 euro per l'IIS R. Casimiri sede IT Professionale C. Durante, di Gualdo Tadino; 1381082,09 per l'IIS L. da Vinci di Umbertide; 2084000 euro per l'adeguamento sismico dell'Istituto tecnico tecnologico Allievi Sangallo, Terni; 773000 euro per la prevenzione incendi dell'IPSIA Pertini, Terni; 246937,28 euro per l'IIS scientifico e tecnico sede Liceo Majorana, Orvieto. Per l'adeguamento sismico, 669949,92 euro per la Scuola per l'Infanzia Montedoro di Città di Castello, 437500 euro per la scuola media di Spina, 3015000 euro per la Scuola Media F. Leonardi; 1331535,65 euro per la Scuola Primaria Trestina; 415000 euro per la Primaria Madonna del Ponte di Gubbio. E ancora: 1480000

euro per la Scuole Primaria "E. Valentini" Scuola Primaria Montessori di Perugia; 1208739,85 euro per la Scuola primaria "La Tina" - Pieve delle Rose di Città di Castello; 2900000 euro per Scuola Primaria "Montessori - P. Ciabatti" di Perugia; 657237,5 euro per la primaria di Cipolleto di Gubbio; 682852,07 euro per la Scuola primaria Userna di Città di Castello; 895916,02 euro per la Scuola primaria "San Filippo" di Città di Castello; 684108,27 euro per il progetto polo di infanzia 0-6 Scuola di infanzia e Primaria San Pio Primo Circolo; 2260000 euro per la Scuola Aldo Moro Materna Primaria di Gubbio; 1900000 euro per il Plesso Scolastico di Pietraffita; 678816,63 euro per il Plesso Scolastico San Giorgio di Castel Giorgio; 998960 per la Primaria di Ficulle; 850000 euro per la Scuola materna di Allerona Scalo, via "G. Leopardi"; 390000 euro per il progetto del polo di infanzia 0-6 Istituto Comprensivo Vannucci di Città della Pieve e 2686118,49 euro per la scuola secondaria di I grado di Colonnetta di Tavernelle (nuova costruzione).