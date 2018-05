Perugia in lutto, addio alla docente universitaria Monia Andreani: "Ci mancherà"

I medici dell’ospedale di Fano hanno stabilito la morte cerebrale di Monia Andreani, colpita da un malore mentre nuotava in mare nella mattinata di sabato. Ieri, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, i genitori hanno dato l’assenso per l’espianto degli organi.

Il Comitato Aldo Capitini 2018 - composto da Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Polo museale dell'Umbria, Galleria nazionale dell’Umbria, Università degli Studi di Perugia, Università per Stranieri di Perugia, Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, Archivio di Stato di Perugia, Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea, Fondazione Centro Studi Aldo Capitini, Fondo Walter Binni, Istituto tecnico economico tecnologico «Aldo Capitini» di Perugia, Il Ponte editore, Libera Umbria, Associazione amici di Aldo Capitini, Movimento nonviolento per la Pace, Tavola della Pace, Coordinamento nazionale degli Enti locali per la Pace, Società operaia di mutuo soccorso di Perugia -, con una nota, "si associa al dolore dei familiari, delle amiche e degli amici, per la scomparsa improvvisa e di Monia Andreani. Docente all’Università per Stranieri, attiva nelle reti sociali sui temi dell’autorganizzazione e del mutualismo, di un’altra economia fondata sul protagonismo di soggettività critiche “dal basso”, stava studiando e scoprendo con entusiasmo l’attualità dell’opera e del pensiero di Aldo Capitini".



E ancora: "Per il Comitato, di cui faceva attivamente parte, è una grande perdita. Ci mancherà la sua vitale curiosità, la sua generosa disponibilità a costruire relazioni di “nuova socialità”. Continuerà il colloquio con lei. In questo periodo stava studiando, di Capitini, La compresenza dei morti e dei viventi, di cui avrebbe parlato il 19 ottobre a Perugia, in San Bevignate".