Inaugurazione del Barton Park e Perugia-Ascoli, minimetrò aperto fino a tarda notte

Due maxi eventi in contemporenea e l'incubo del traffico a Pian di Massiano. Così si corre ai ripari per evitare il ko della circolazione nella serata del 2 settembre in occasione della festa di apertura del Barton Park e per il posticipo di Serie B Perugia-Ascoli.



La nota ufficiale - La Società Minimetrò S.p.A., in accordo con il Comune di Perugia, comunica che in occasione del posticipo in orario serale della partita di calcio Perugia-Ascoli e dell’evento di inaugurazione del Barton Park, domenica 2 settembre 2018 l’orario di esercizio del Minimetrò sarà prolungato fino alle ore 01,00 di notte (ultima corsa).

