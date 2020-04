Coronavirus, Venerdì Santo: l'inedita via crucis di Papa Francesco. Ecco come seguirla in diretta

Non ci sarà il Colosseo a fare da suggestivo scenario alla via crucis presieduta da Papa Francesco in questo anomalo Venerdì Santo, con le chiese chiuse e i fedeli in quarantena nelle loro case per l'emergenza coronavirus. Sarà infatti sul sagrato di San Pietro che il Pontefice ripercorrerà le quattordici stazioni della Passione di Cristo, leggendo le preghiere al termine di ciascuna di esse davanti alle telecamere di Rai 1 e Tv2000 (alle 20.50 il via alla diretta dell'evento, che sarà seguito in mondovisione).

Le meditazioni che verranno lette (consultabili sul sito della Libreria Editrice Vaticana) sono state scritte da cinque detenuti, da una famiglia vittima di omicidio, dalla figlia di un ergastolano, da un’educatrice, da un magistrato di sorveglianza, dalla madre di un carcerato, da una catechista, da un sacerdote accusato ingiustamente, da un frate volontario e da un poliziotto, tutti collegati alla Cappellania della casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova.

E sarà proprio don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova e curatore delle meditazioni insieme alla volontaria Tatiana Mario, a portare la croce in una piazza San Pietro deserta per passarla poi ai vari rappresentanti che si avvicenderanno nelle quattordici stazioni lungo il colonnato, attorno all’obelisco e infine lungo il percorso che conduce al sagrato. Due i gruppi dei portatori della croce: oltre ai detenuti del carcere 'Due Palazzi' di Padova ci saranno anche alcuni medici e infermieri del Fas, in prima linea nel servizio agli ammalati colpiti dalla pandemia.

Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre nuovamente. #PreghiamoInsieme #VenerdìSanto pic.twitter.com/z572Ux0Sv0 — Papa Francesco (@Pontifex_it) April 10, 2020

