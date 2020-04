Coronavirus, Marsciano: via alla distribuzione gratuita di mascherine per tutta la popolazione

Mentre l'Umbria come il resto d'Italia si prepara alla 'fase 2', in cui i cittadini dovranno imparare a convivere con il coronavirus, a Marsciano sta per partire la distribuzione gratuita di mascherine alla popolazione adulta del territorio. "Ad effettuarla, casa per casa, saranno i volontari della Misericordia di Marsciano - spiega il Comune in una nota -, ai quali va il ringraziamento dell’amministrazione per la disponibilità data in affiancamento al lavoro che sta portando avanti la Protezione civile. Si tratta di una distribuzione gratuita che riguarderà tutto il territorio comunale, mano mano che le mascherine saranno disponibili alla Protezione civile".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

LA MAPPA - "In un primo blocco di distribuzione - spiega ancora la nota dell'amministrazione comunale - sarà coperta la località del Cerro e le frazioni di Badiola, Villanova, Pieve Caina, San Biagio della Valle, Castiglione della Valle, Spina, Sant’Apollinare, Mercatello, Monte Vibiano, Compignano, Olmeto e San Valentino della Collina. A partire dalla prossima settimana si procederà poi con il resto del territorio sulla base di un nuovo calendario che sarà successivamente comunicato. Nell’occasione della distribuzione il personale volontario della Misericordia sarà dotato di dispositivi di protezione individuale e la consegna delle mascherine sarà effettuata evitando il contatto diretto tra individui mediante mantenimento del necessario distanziamento sociale".