VIDEO Incontro con il Comitato per il Nodino: più Nì che forse

I candidati a sindaco incontrano il comitato Chi Salverà Ponte San Giovanni che chiedono la realizzazione del "nodino". E' la volta di Vittoria Ferdinandi a dare un parere "da sindaco" sull'opera. Occorre ponderare e comprendere bene prima di lanciarsi a capofitto. Non un sì, non un no. Il comitato avrebbe voluto maggiore impegno.