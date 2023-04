VIDEO Per l'emergenza immediata arrivano per il terremoto di Umbertide e Perugia quasi 4 milioni di euro

Il Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci visita la realtà delle frazioni colpite dal sisma del 9 marzo. Ci sarà il riconoscimento straordinario per la ricostruzione. Intanto per l'immediato arrivano quasi 4 milioni di euro per la gestione dell'emergenza. Avete fatto un buon lavoro!