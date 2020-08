VIDEO | Perugia nel 1914. Il filmato (più antico) ritrovato e restaurato (a colori): imperdibile

Grazie a Michele Patucca è possibile oggi visionare, restaurato, il più antico filmato al momento conosciuto girato a Perugia nel 1914. Si tratta di un funerale. Ma le immagini sono uno spaccato della società di allora. La pellicola originale (35mm, negativo scena bianco e nero) è stata restaurata, scansionata in 2K e colorizzata. La frequenza fotogrammi originale ,12 fotogrammi al secondo, è stata portata a 30. I colori sono di pura invenzione non rappresentano quindi la realtà storica. Dalll'archivio privato della famiglia Fani Ó Broin, che si ringrazia per la gentile concessione.