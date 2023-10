Un nuovo modello di relazioni improntato al principio di un “sistema di comunicazioni garantito” che nel pieno rispetto dei diversi ruoli, consentano di stabilire un insieme di rapporti che ha come obbiettivo primario quello di creare un valore finale migliore per l’utente.

VIDEP Un patto Inps-Patronati in Umbria per nuove relazioni per la tutela dei cittadini