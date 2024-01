VIDEO Patto avanti (il centrosinistra) a Perugia, non c'è il via ufficiale ma da sinistra si parla di accordo sottoscritto: Vittoria Ferdinandi, la "presunta" candidata

Vittoria Ferdinandi, Cavaliere del Lavoro e che gestisce il ristorante inclusivo Numero Zero, potrebbe essere la candidata per il comune di Perugia per Patto Avanti