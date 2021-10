VIDEO E' emergenza cinghiali nei pressi di via Settevalli: i residenti mettono le foto-trappole

In un terreno privato, dove risiedono delle famglie, a pochi metri da un parco con dei giochi per bambini da settimane si verificano a tutte le ore del giorno delle scorribande di cighiali. I proprietari dell'area in via Settevalli, preoccupati, hanno prima messo le fototrappole e poi chiesto l'intervento delle autorità competenti ma al momento è stata negata l'azione di selezione: "Mi domando essendo stato negato il permesso di abbattimento cosa possiamo fare per "difenderci".... sarebbe bene prevenire e non aspettare che succeda un qualche incidente per attivare qualche seria contromisura".