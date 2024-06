VIDEO Verso il voto, Tajani: "Forza Italia farà bene, a Perugia ci attendiamo un risultato straordinario: vinceremo"

Il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in Umbria per sostenere le candidature a sindaco del centrodestra. Prima tappa, appena tornato dal vertice Nato di Praga, è stata Orvieto dove ha incontrato i sostenitori del centrodestra e la candidata uscente Roberta Tardani. È andato poi a Capanne, Perugia, per partecipare all'iniziativa di chiusura della campagna elettorale della lista "Fare Perugia con Romizi", quindi a Foligno per sostenere il candidato Stefano Zuccarini.

Di Perugia si è detto sicuro della vittoria, grazie anche alla forza della lista che porta il nome del sindaco uscente Romizi - nonché coordinatore regionale del partito - e sicuro che FI farà bene, migliorando nettamente i risultati del passato. "La sosterremo fino all'ultimo come se fosse Andrea Romizi": così ha sintetizzato il pieno appoggio a Marghertia Scoccia. Parole di elogio anche per Francesca Peppucci, candidata alle Europee e numero 2 della lista proprio dietro al ministro.