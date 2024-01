VIDEO Un’idea per la vita onlus apre lo Spazio del cuore dedicato alle pazienti oncologiche

Attraverso appuntamenti periodici lo spazio aprirà le porte a medici specialisti coinvolti a vario titolo nella gestione delle patologie oncologiche, per un colloquio diretto e familiare, volto a sciogliere domande e curiosità in un contesto semplice e confidenziale. E' un'iniziativa di Un'Idea Per la Vita Onlus