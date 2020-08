VIDEO Famiglia di volpi investita, torna libero l'unico cucciolo sopravvissuto: "Buona vita Zenko"

Settimane difficili quelle passate da Zenko, cucciolo di volpe rimasto orfano dopo essere stato travolto da un auto insieme alla mamma e ad altri due cuccioli, che purtroppo non ce l'hanno fatta. Unico sopravvissuto, disorientato, spaventato e ancora troppo piccolo per cavarsela in autonomia, Zenko è stato recuperato dopo tre giorni di ricerche dagli operatori del Centro Recupero Animali Selvatici di Perugia, dove è stato poi tranquillizzato e curato.

Per lui è finalmente giunto il "momento di riprendere posto nel suo elemento naturale - si legge sulla pagina Fb del Cras perugino -. Lontano da aree troppo antropizzate, in una zona che ben risponde alle esigenze trofiche e ambientali della sua specie. Buona vita piccolo amico". E allegato al post l'emozionante video della sua 'liberazione'...