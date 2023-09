Un turista con un'Alfa Romeo Stelvio, seguendo le indicazioni del navigatore, per raggiungere piazza Italia, si è ritrovato in via Campo Battaglia. Impossibilitato a fare la svolta in via Guerriera o tornare indietro, ha rimosso il paletto davanti alle scalette e le ha percorse con l'auto, imboccando viale Indipendenza e dirigendosi verso il centro.