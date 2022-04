VIDEO Turismo a Pasqua, Il presidente Mencaroni fa il punto e il bicchiere è mezzo pieno: "Ma i turisti stranieri...."

“Moderatamente soddisfatti - ha spiegato il presidente Mencaroni - tenendo conto che la pandemia non è ancora cessata e della guerra in Ucraina. Buono il tasso di occupazione delle camere, in media tra il 62% e il 65%, ma solo per due giorni mentre nel pre-pandemia avveniva per tre giorni. Duro colpo sugli albergatori dal caro energia, bene le campagne promozionali della Regione, che ripartiranno a maggio. Tutti insieme (Regione, Camera di Commercio, Anci, Associazioni di categoria) stiamo lavorando a un DMO (Destination Management Organization) regionale per far emergere sempre più il brand Umbria sui mercati internazionali”.