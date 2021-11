Approvato dalla Giunta dopo due anni di Lavoro. Fcu: i tempi per il ritorno in esercizio

Presentata la nuova agenzia regionale per la mobilità. Soddisfatti la presidente Tesei e dell’assessore Melasecche che parlano di un “risultato storico per l’Umbria. ora avanti con la gara e la riorganizzazione del settore per migliorare i servizi”