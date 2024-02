Video Torna il Libertà la Lupa Sibilla

Torna alla sua libertà Sibilla, la lupa che, a poco più di quattro mesi di età, era stata ritrovata il 3 ottobre 2023 vicino a Norcia, in condizioni molto debilitate a causa di una grave forma di rogna. Sibilla era stata trasferita per le prime cure nell’ospedale veterinario didattico dell’Università di Perugia dall’associazione WildUmbria.Il luogo di rilascio è stato individuato in una valle nel territorio di Norcia dalle caratteristiche ambientali idonee, con presenza di boschi, prede naturali, radure e punti d’acqua; tale luogo, inoltre, ricade nel territorio di attività del gruppo familiare di origine della lupa. Sibilla è dotata di un radiocollare satellitare per monitorarne costantemente i movimenti.