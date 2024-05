VIDEO Torna il festival “Tanganica. Libero Stato della Risata”

Poco meno di un mese di eventi, in gran parte a ingresso gratuito, in tre diversi luoghi della città: piazza Birago (25 e 26 maggio), piazza Lupattelli in corso Garibaldi (2 giugno) e Giardini del Frontone (14, 15 e 16 giugno). Perugia capitale dell'umorismo. Torna il festival “Tanganica. Libero Stato della Risata”