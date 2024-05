VIDEO Sul BRT in piazza Andrea Romizi per spiegare ai cittadini l'opera

Andrea Romizi va in piazza alle occasioni elettorali per spiegare il BRT e per fermare quelle polemiche che negli ultimi giorni infiammano la campagna elettorale. Il valore del BRT e la verità sul vecchio bilancio: parlano gli atti che non fanno campagna elettorale