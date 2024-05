VIDEO Storie a lieto fine. Chiccomatic, diventare imprenditore di se stessi

Leonardo Beccafichi è diventato, per scelta, per sfida, per "tigna" imprenditore di se stesso aprendo la Chiccomatic che si occupa di distribuzione bevande calde e alimenti, con annessa officina riparazione allargandosi anche nelle Marche. Ora vuole insegnare ai giovani la sua strada, motivarli per avere un proprio futuro