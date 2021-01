VIDEO STORICO Dalla Videoteca di Michele Patucca: "La Grande Nevicata di gennaio del 1968 a Perugia"

Filmato 8mm girato dal sig. Gianfranco Maddoli concesso per la pubblicazione sul canale youtube di Michele Patucca che sta mettendo in piedi una videoteca storica dal grande valore sociale e culturale per Perugia e l'Umbria