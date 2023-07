VIDEO Spoleto, va in scena il Teatro Anatoriale con il Festival delle Regioni

Seconda edizione per il Festival delle Regioni d'Italia 2023, A Spoleto va in scena il Teatro Amatoriale in collaborazione con la Fita l'associazione che raccoglie i teatri amatoriali delle regioni italiane. Al chiostro di San Nicolò dal 25 al 29 di luglio