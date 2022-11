VIDEO Si chiama TULE e sono i centri di turismo letterario. La Stranieri realizza il suo parco letterario

Per l'Italia e il movimento dei Parchi letterari (33 sui 37 esistenti nel mondo) l'occasione per promuovere il proprio modello operativo e al tempo stesso per confrontarsi con quelli degli altri Paesi europei. I tre protagonisti dell'idea ai nostri microfoni