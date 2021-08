Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO Pordenone-Perugia, la vigilia di Alvini: "Problemi in difesa, ma niente alibi"

Il tecnico biancorosso prima del debutto in campionato: "Lavoro super per 40 giorni, ora infortuni e squalifiche... Dietro out Sgarbi, Curado e forse un altro: bisognerà adattarsi"