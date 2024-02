VIDEO Seconda sconfitta stagionale per la Bartoccini Fortinfissi

Secondo stop stagionale per la Bartoccini Fortinfissi: S. Giovanni domina la sfida del Pala Marignano (3-0). Una Perugia sottotono cade in tre set in Romagna, ma Busto recupera un solo punto. Coach Giovi: “Campionato ancora aperto e lungo”