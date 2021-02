VIDEO Scuole chiuse, l'appello dei bambini: "Noi per 5 ore in classe con la mascherina. Fuori in tanti senza"

Ci è stato inviato un video, carino e rispettoso, dove alcuni bambini della scuol perugina Giovanni Cena chiedono a gran voce di riaprire quanto prima le scuole per ritornare alle lezione in presenza. Lo chiedono, anche con la regia dei genitori (è normale), per tornare alla normalità dopo un lungo periodo di Dad che per i più piccoli (e per i loro genitori) non è facile da portare avanti. Sono pur sempre bambini e non lavoratori da smart-working. Nella loro semplicità parlano di difficoltà, di voglia di stare insieme, di quanto noiose siano le lezioni tramite computer.

E ribadiscono che loro sono distanziati, mettono per 5 ore la mascherina... quando stanno in classe. Altrove invece vedono tante persone in giro, extra scuola, non proprio rispettose delle norme. Un video piacevole e che fa riflettere su quanto la pandemia sta rubando vita e sapere ai giovani. C'è da dire anche che la scelta delle scuole chiuse è stata fortemente voluta non dai sindaci ma dal comitato tecnico scientifico della Regione preoccupato per la diffusione in 30 comuni del virus in Umbria. Si vuole evitare la zona rossa. E poi abbiamo sempre detto che bisogna fidarsi della scienza... anche quando il boccone è amaro e i dubbi - sui numeri - ci sono.

Ps: il video riprende dei minori ci è stato formalmente ribadito che i genitori hanno dato il consenso per pubblicarlo.