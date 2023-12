VIDEO Santa Barbara patrona dei Vigili del Fuoco. Le celebrazioni del Comando di Perugia

Le attività di soccorso che, complessivamente, da inizio anno a oggi ha visto impegnato il Comando sono state 15.977. Interventi di soccorso effettuati non sono in Umbria ma anche nelle zone colpite dalle alluvioni, fino alle missioni in Turchia e Siria