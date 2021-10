VIDEO Riconoscimento 'cinematografico' per l'ospedale di Perugia: ecco il video premiato

Successo perugino al “Rare Disease International Film Festival” grazie al lavoro realizzato in occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani durante l'emergenza Covid

Un premio 'cinematografico' per l'ospedale di Perugia, a cui la giuria presieduta da Gianmarco Tognazzi ha assegnato il riconoscimento "Uno sguardo raro-PA social” per il miglior progetto di Comunicazione in Sanità nell’ambito della VI edizione di “Rare Disease International Film Festival”.