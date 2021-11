VIDEO E all'improvviso un Geyser d'acqua con getti altissimi a Perugia: lavaggio automatico per tutte le auto...

Da questa mattina, a causa sembrebbe di una tubatura, tra il Centro Borgovo e l'Istituto Capitini a Perugia si sono alzati in cielo dei getti altissimi e costanti di acqua, sul modello dei famosi geyser islandesi. La colonna d'acqua si è sviluppata praticamente a pochi centimetri dalla strada e sta creando notevoli problemi alle numerose auto che affollano questa area perugina soprattutto di prima mattina. Sul posto si trovano i tecnici che stanno cercando di mettere in sicurezza la rotatoria e stanno analizzando su come arginare questa situazione che rischia di essere un pericolo per passanti e automobilisti.

AGGIORNAMENTO - ORE 10.37 - Secondo quando si apprende, in via non ufficiale, il danno alla tubatura sarebbe stato causato durante una ordinaria opera di sfoltimento di erbacce a bordo strada con dei macchinari. Manutenzione di competenza della macchina comunale.

AGGIORNAMENTO - ORE 12.30 - Il guasto è stato riparato e Umbra Acque ha ribadito che non ci sono stati disagi per abitazioni, negozi e attività dell'area di Pian di Massiano.

(foto e immagini di Luca Fiorucci)