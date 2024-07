VIDEO Risate a Cielo Aperto, la solidarietà per la Croce Rossa

L’iniziativa di solidarietà è stata organizzata da Smile at Life in collaborazione con la Pro Loco Brufa e con il patrocinio del Comune di Torgiano. Il ricavato andrà per l'acquisto di un defibrillatore per la Croce Rossa Italiana, sezione Torgiano – Deruta